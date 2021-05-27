Макаревич прокомментировал 52-летие «Машины времени»

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич прокомментировал 52 день рождения группы. Об этом сообщил NEWS.ru.

Он поделился, что сам поражен тем, как у музыкантов хватило сил проделать такой долгий творческий путь. Также он добавил, что особо этот день не отмечает с коллегами.

«Всегда по-разному, никакой традиции особой нет. Было столько всего такого, что и не упомнишь. Хотя корпоративов на их фоне было крайне мало», — рассказал музыкант.

Фигуристка Анна Щербакова, музыкант Slava Marlow и актриса Варвара Шмыкова попали в ежегодный рейтинг журнала Forbes самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет. Список составляли из 100 претендентов в 10 номинациях. В список попали помимо россиян несколько граждан Белоруссии и Казахстана. Рейтинг опубликован на сайте Forbes.

В номинации «Спорт и киберспорт» наиболее перспективными назвали фигуристку Анну Щербакову, хоккеиста Андрея Василевского и игрока в CS: GO Дмитрия Sh1ro Соколова. Среди музыкантов в рейтинг вошли Илья Гадаев, Анна Романовская из Cream Soda, битмейкер Вячеслав Марлов (Slava Marlow) и диджей Иманбек Зейкенов (Imanbek).