Макаревич и Соловей решили оспорить решение Минюста РФ о признании их иноагентами | 360°

Знаменитости 11 октября 2022, 16:45 Поделиться Telegram

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Viber Макаревич и Соловей решили оспорить решение Минюста РФ о признании их иноагентами Макаревич и Соловей подали в суд на Минюст РФ, чтобы оспорить статус иноагентов РИА Новости

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Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* и политолог Валерий Соловей** подали иск в суд на Министерство юстиций РФ. Они хотят оспорить решение о признании их иностранными агентами. Об этом во вторник сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого районного суда Москвы.

По данным источника агентства, иски музыканта и политолога зарегистрированы 10 октября. Вместе с ними оспорить статус иноагента решил шоумен и телеведущий Михаил Шац***. Его заявление пока не обнародовано на сайте инстанции, однако глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в социальных сетях подтвердил, что юморист также обратился в суд.

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«Все трое оспаривают законность включения их в реестр иностранных агентов. Никаких законных оснований для этого решения нет, оно ущемляет их права и свободы и противоречит конституции, утверждают они», — сообщил Чиков.

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Макаревич* и Шац*** были внесены в реестр иноагентов 2 сентября. Политолога Соловьева** признали иностранным агентом 9 сентября.

* Андрей Макаревич — признан в России иностранным агентом

** Валерий Соловей — признан в России иностранным агентом

*** Михаил Шац — признан в России иностранным агентом

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