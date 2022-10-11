Макаревич и Соловей решили оспорить решение Минюста РФ о признании их иноагентами | 360°

Все новости

Общество

11 октября 2022, 17:57

НАК выработал новые меры защиты для Крымского моста

Армия

11 октября 2022, 17:56

Фейк: в российской армии заканчиваются боеприпасы

Реклама

Подмосковье

11 октября 2022, 17:47

Подмосковье погасило 25% от номинальной стоимости облигаций 2019 года

Подмосковье

11 октября 2022, 17:42

Общественный транспорт Подмосковья подготовят к зиме до конца октября

Происшествия

11 октября 2022, 17:41

Обстрел подстанции со стороны ВСУ оставил без света 2000 жителей Белгородской области

Эксклюзив

11 октября 2022, 17:36

«Еду помогать нашим». Врач-реаниматолог из Балашихи будет спасать раненых в ходе СВО

Подмосковье

11 октября 2022, 17:33

Более 150 тысяч человек приняли участие во встречах и концертах ко Дню пожилого человека в Подмосковье

Спецоперация

11 октября 2022, 17:29

Канада обучит в Польше украинских военных

Важное

11 октября 2022, 17:22

«Молчали бы лучше». Захарова отреагировала на заявления Британии о военных преступлениях

Знаменитости

11 октября 2022, 16:45

Макаревич и Соловей решили оспорить решение Минюста РФ о признании их иноагентами

Макаревич и Соловей подали в суд на Минюст РФ, чтобы оспорить статус иноагентов

Читать 360tv в

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* и политолог Валерий Соловей** подали иск в суд на Министерство юстиций РФ. Они хотят оспорить решение о признании их иностранными агентами. Об этом во вторник сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого районного суда Москвы.

По данным источника агентства, иски музыканта и политолога зарегистрированы 10 октября. Вместе с ними оспорить статус иноагента решил шоумен и телеведущий Михаил Шац***. Его заявление пока не обнародовано на сайте инстанции, однако глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в социальных сетях подтвердил, что юморист также обратился в суд.

Реклама

«Все трое оспаривают законность включения их в реестр иностранных агентов. Никаких законных оснований для этого решения нет, оно ущемляет их права и свободы и противоречит конституции, утверждают они», — сообщил Чиков.

Реклама

Макаревич* и Шац*** были внесены в реестр иноагентов 2 сентября. Политолога Соловьева** признали иностранным агентом 9 сентября.

* Андрей Макаревич — признан в России иностранным агентом

** Валерий Соловей — признан в России иностранным агентом

*** Михаил Шац — признан в России иностранным агентом

Суд

Музыка

Телевидение

3

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама