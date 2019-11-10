Майли Сайрус замолчала

Певица перенесла операцию на связках, указал People, ссылаясь на близкие к исполнительнице источники. Перед тем у нее обострился тонзиллит, так что в ближайшее время девушке точно придется поберечь связки и голос. Будет идеально, если месяц-другой она вообще не будет разговаривать.

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К слову, о том, что у нее больные связки, певица не догадывалась до самого последнего времени. И только когда месяц назад ее госпитализировали с тонзиллитом, заодно и выяснилось, что девушку нужно оперировать. Иначе последствия обещали быть самыми непредсказуемыми.

До конца нынешнего года поп-диве предстоит еще как минимум одна операция. После этого Сайрус ждет реабилитационный период, который продлится не менее нескольких недель. Кстати, работу над новым альбомом тоже придется отложить — скорее всего, до следующего года. В болезни певицу поддерживают родные и близкие — в частности, фотографию в поддержку артистки выложил ее друг Коди Симпсон.