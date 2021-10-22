Майли Сайрус сделала пикантные фотографии для журнала

Американская певица Майли Сайрус сделала пикантные фотографии для обножки нового выпуска журнала Interview. На изображениях она предстала обнаженной. Об этом сообщил Nation News.

Фотосессия состоялась на собственной ферме актрисы в городе Нашвилл, штат Теннесси. 28-летняя певица предстала на фото в ярких и раскрепощенных позах.

Девушка опубликовала снимок с фотосессии в своем Instagram-аккаунте. На снимке ее грудь прикрывает еще одно изображение бюста. При этом самые интимные места закрыты стикерами с ее именем.

Барабанщик группы Metallica Ларс Ульрих специально для журнала взял у знаменитости интервью. Девушка рассказала, что воспринимает себя как рок-звезду. Вместе с участниками Metallica Майли планирует перезаписать свои старые композиции.

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