Майли Сайрус рассталась со своим парнем спустя 10 месяцев отношений

Несколько недель назад СМИ сообщали, что 27-летняя Сайрус и 23-летний певец тайно провели помолвку. На днях близкие друзья девушки заявили, что артистка бросила своего молодого возлюбленного, информирует ИА Nation News.

«Коди заботился о Майли в ноябре прошлого года, когда она перенесла операцию на голосовых связках. А в марте они сделали одинаковые татуировки», — отметили журналисты американского издания.

Поклонники Сайрус и Симпсона проверили официальные аккаунты влюбленных и увидели, что из них пропали практически все совместные снимки и видеоролики. В настоящий момент неизвестно, что стало причиной разрыва отношений. По мнению фанатов, в паре произошло «что-то страшное». Они надеются, что в скором времени их кумиры помирятся.

Об отношениях артистов стало известно осенью минувшего года.