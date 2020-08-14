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    14 августа 2020, 13:37

    Майли Сайрус рассталась со своим парнем спустя 10 месяцев отношений

    Полина Петрова

    Американская певица Майли Сайрус и ее молодой человек Коли Симпсон расстались после 10 месяцев отношений. Бывшие возлюбленные удалили из социальных сетей почти все совместные фото, сообщило издание TMZ.
    Майли Сайрус рассталась со своим парнем спустя 10 месяцев отношений

    Несколько недель назад СМИ сообщали, что 27-летняя Сайрус и 23-летний певец тайно провели помолвку. На днях близкие друзья девушки заявили, что артистка бросила своего молодого возлюбленного, информирует ИА Nation News.

    «Коди заботился о Майли в ноябре прошлого года, когда она перенесла операцию на голосовых связках. А в марте они сделали одинаковые татуировки», — отметили журналисты американского издания.

    Поклонники Сайрус и Симпсона проверили официальные аккаунты влюбленных и увидели, что из них пропали практически все совместные снимки и видеоролики. В настоящий момент неизвестно, что стало причиной разрыва отношений. По мнению фанатов, в паре произошло «что-то страшное». Они надеются, что в скором времени их кумиры помирятся.

    Об отношениях артистов стало известно осенью минувшего года.

    Новости SMI.FM