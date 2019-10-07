Майли Сайрус ответила парню взаимностью через 10 лет

Австралийский певец Коди Симпсон поделился радостью в своем Instagram: ему удалось добиться взаимности от звезды сериала «Ханна Монтана» Майли Сайрус. Расставшись с мужем актером Лиамом Хемсвортом, Сайрус оказалась в объятиях Симпсона.

Как удалось выяснить журналистам западных СМИ, Симпсон был влюблен в Сайрус целых 10 лет. Оказывается, певец пленился поп-звездой еще когда ему было всего 12 лет. Сайрус тогда было 17.

«Сайрус всегда была моей любимой знаменитостью в детстве. Я знал все слова ее песен, я не собираюсь лгать», — признался Симпсон позже в одном из интервью.

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Судьба сложилась так, что певец смог познакомиться с девушкой, которая оставалась его кумиром. Это произошло в 2012 году на премьере фильма «Голодные игры». Тогда влюбленному не повезло: Сайрус не была свободна и, казалось, счастлива в браке с актером Лиамом Хемсвортом.

Между молодыми людьми завязалась дружба. Теперь она переросла в романтические отношения. Сейчас Симпсон и Сайрус — официальная пара.