Знаменитости 29 июня 2023, 17:56 Майкла Джексона вновь обвинили в педофилии Хореограф Уэйд Робсон вновь обвинил Майкла Джексона в педофилии Викимедиа

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Австралийский танцор и хореограф Уэйд Робсон в очередной раз заявил, что подвергся сексуальному насилию со стороны певца Майкла Джексона, когда был маленьким ребенком. Теперь он подал исковое заявление против компании умершего в 2009 году певца, сообщило издание TMZ.

Калифорнийский суд удовлетворил требование Робсона повторно рассмотреть его исковое заявление против компании Майкла Джексона MJJ Productions. Хореограф заявил, что в возрасте от семи до 14 лет подвергался домогательствам со стороны певца на его ранчо Neverland.

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Робсон объяснил, что в 2005 году Джексон проходил обвиняемым по делу о растлении другого мальчика, и в тот момент он побоялся рассказать о случившемся. По его словам, он «лишь спал в одной кровати» с певцом, насилия не было.

В 2013 году он изменил свое мнение и обратился в суд против компании MJJ Productions. Близкие к корпорации источники выразили уверенность в том, что выиграют это дело, поскольку обвинения не имеют под собой доказательств.

О жизни звезды решили снять фильм. Режиссером картины станет Антуан Фукуа, который известен по блокбастеру «Великий уравнитель».