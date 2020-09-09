Майкл из «Универа» может лишиться прав за езду по встречке

Майкл из «Универа» за рулем своего джипа превысил скорость на Ленинградском шоссе, а затем выехал на встречную полосу. Там его остановили сотрудники ГИБДД. Инцидент произошел на севере столицы.

После нарушения правил дорожного движения актер может лишиться прав на полгода.

Сообщается, что составленный на артиста протокол передан в суд, в ближайшее время состоится заседание по лишению его водительского удостоверения.

Арарат Кещян получил известность благодаря съемкам в комедийном сериале «Универ на телеканале ТНТ». Он также является бывшим участником команды КВН «Сборная РУДН».