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    23 марта 2021, 05:38

    Джейми Фокс сыграет Майка Тайсона

    Екатерина Шамина

    Звезда фильма «Джанго освобожденный» Джейми Фокс сыграет боксера Майка Тайсона. Режиссером сериала станет Мартин Скорсезе.

    Джейми Фокс сыграет Майка Тайсона

    Вслед за объявлением Hulu о мини-сериале о Тайсоне, который будет снят без его участия, великий боксер заявил, что продюсирует автобиографический сериал с Джейми Фоксом в главной роли. Об этом сообщил The Independent.

    «Я уже давно хотел рассказать свою историю», — сказал Тайсон в своем заявлении.

    Он сказал, что с нетерпением ждет начала съемок сериала, который расскажет его профессиональную и личную жизнь.

    Пока не известна дата выхода и на каком стриминговом сервисе его покажут.

    Тайсон назвал, что выбрал «идеальный момент» для проекта, сославшись на «Лигу легенд», которую он запустил в ноябре прошлого года своим боем против Роя Джонса-младшего.

    В прошлом месяце Hulu заявила, что заказала восьмисерийный сериал «Железный Майк». Шоу расскажет «дикую, трагическую и противоречивую жизнь и карьеру» популярного спортсмена. Дата выхода также неизвестна.