Джейми Фокс сыграет Майка Тайсона

Звезда фильма «Джанго освобожденный» Джейми Фокс сыграет боксера Майка Тайсона. Режиссером сериала станет Мартин Скорсезе.

Вслед за объявлением Hulu о мини-сериале о Тайсоне, который будет снят без его участия, великий боксер заявил, что продюсирует автобиографический сериал с Джейми Фоксом в главной роли. Об этом сообщил The Independent.

«Я уже давно хотел рассказать свою историю», — сказал Тайсон в своем заявлении.

Он сказал, что с нетерпением ждет начала съемок сериала, который расскажет его профессиональную и личную жизнь.

Пока не известна дата выхода и на каком стриминговом сервисе его покажут.

Тайсон назвал, что выбрал «идеальный момент» для проекта, сославшись на «Лигу легенд», которую он запустил в ноябре прошлого года своим боем против Роя Джонса-младшего.

В прошлом месяце Hulu заявила, что заказала восьмисерийный сериал «Железный Майк». Шоу расскажет «дикую, трагическую и противоречивую жизнь и карьеру» популярного спортсмена. Дата выхода также неизвестна.