Майк Тайсон избил назойливого пассажира в самолете

Знаменитый боксер Майк Тайсон до крови избил мужчину в самолете, летевшем во Флориду из Сан-Франциско. Видео опубликовал Telegram-канал Super.ru.

На кадрах видно, как пассажир подходит к 55-летнему боксеру и радостно обращается к нему. Выдержав всего несколько секунд речи незнакомца, Тайсон молча принялся бить мужчину. Тот кричал и пытался его остановить. Судя по видео, у пострадавшего пошла кровь.

По данным канала, ему оказали медпомощь. Пассажир обратился в полицию.

Майк Тайсон многократно попадался на избиениях людей вне ринга. Под горячую руку спортсмена попадали журналист, женщины легкого поведения и, по некоторым свидетельствам, его бывшая жена. А самый скандальный эпизод, связанный с Майком Тайсоном, произошел в 1990-х. Боксерская схватка с Эвандером Холифилдом закончилась тем, что Тайсон откусил противнику часть уха. Судьи назначили агрессивному спортсмену штраф в размере трех миллионов долларов, на некоторое время он лишился боксерской лицензии.

В 1992 году Тайсона также приговорили к шести годам тюрьмы за изнасилование, а впоследствии он получил еще две судимости — за избиение и вождение в состоянии наркотического опьянения.