Майами рассказал, как встречался с Ивлеевой

Майами уточнил, что не сильно был расстроен из-за разрыва. Они пробыли вместе всего три месяца, и он не успел испытать к ней сильных чувств.

«Я не любил Настю. У нас были отношения три месяца. Она была в разъездах, я — на концертах», — пояснил Майами.

Также он добавил, что Ивлеева ему «просто нравилась».