29 сентября 2020, 19:15
Майами рассказал, как встречался с Ивлеевой
Поп-исполнитель Олег Майами рассказал о своих отношениях с Анастасией Ивлеевой, после которых блогер начала встречаться с Элджеем. Об этом сообщил Piter.tv.
Майами уточнил, что не сильно был расстроен из-за разрыва. Они пробыли вместе всего три месяца, и он не успел испытать к ней сильных чувств.
«Я не любил Настю. У нас были отношения три месяца. Она была в разъездах, я — на концертах», — пояснил Майами.
Также он добавил, что Ивлеева ему «просто нравилась».