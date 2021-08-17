Май Абрикосов рассказал, сколько Собчак получала на проекте «Дом-2»

Блогер и экс-участник «Дома-2» Май Абрикосов рассказал, сколько на самом деле зарабатывала Собчак во время съемок в проекте. По его словам, телеведущая значительно преувеличила свой доход. Об этом сообщило РИА ФАН.

Мужчина отметил, что Собчак получала гораздо меньшие суммы, чем рассказала об этом в интервью. По словам самой Собчак, ее доход на проекте составлял 100 тысяч долларов в месяц. При этом Абрикосов заявил, что звезде платили всего 21 тысячу долларов в месяц. Однако коллега Собчак, Ксения Бородина, зарабатывала на роли ведущей «Дома-2» втрое меньше. В тот период Бородина получала от 6 до 8 тысяч долларов в месяц.

Во время интервью с Вероникой Степановой Ксения Собчак заявила, что всего добилась самостоятельно. Абрикосова возмутило такое заявление телеведущей. По его мнению, это является неправдой.

«То есть Ксения хочет сказать, она, 23-летняя студентка, <…> без опыта работы на телевидении, грубо говоря тусовщица, просто так достойна была получать в 3,5 раза больше, чем „девушка с улицы“ Бородина? За что?! За какие заслуги?! Никто бы не платил Ксении Ивановой 21 тысячу долларов», — заявил мужчина на своей странице в Instagram.