Знаменитости 29 июня 2023, 23:15 Мадонну выписали из больницы и доставили домой на частной машине скорой помощи CNN: Мадонну выписали из клиники после бактериальной инфекции и доставили домой в Нью-Йорк Кинопоиск

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Американскую суперзвезду Мадонну выписали из больницы после перенесенной бактериальной инфекции. Ее доставили домой в Нью-Йорк на частной машине скорой помощи, сообщил CNN со ссылкой на источник.

Собеседник телеканала также отметил, что певица «в порядке».

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Накануне стало известно, что 24 июля Мадонна почувствовала себя плохо и в итоге оказалась в реанимации. Ее менеджер Гай Осири рассказал журналистам, что у артистки развилась бактериальная инфекция. Почти неделю поп-звезда находилось под наблюдением врачей.

По словам Осири, несмотря на то, что состояние Мадонны уже лучше, она не сможет выступать на концертах предстоящего масштабного тура, который посвящен 40-летию музыкальной карьеры певицы. Он должен был стартовать 15 июля в Ванкувере. Новые даты всех отмененных концертов пообещали сообщить позднее, когда станет понятно, что звезда полностью поправилась.