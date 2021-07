Мадонна выступила с поддержкой Бритни Спирс

Мадонна поддержала Бритни Спирс, которая сейчас борется за отмену опекунства. Мадонна назвала происходящее с поп-принцессой нарушением прав человека.

Свой пост с поддержкой коллеги Мадонна выложила в Stories в Instagram.

«Верните этой женщине ее жизнь обратно! Рабство было отменено давным-давно! Смерть ненасытному патриархату, который веками делал это с женщинами. Это нарушение прав человека! Бритни, мы вытащим тебя из тюрьмы!» — написала Мадонна.

Источник фото: Instagram

Мадонна не раз сотрудничала Бритни Спирс. Вместе они выступали на церемонии VMA в 2003 году. Тогда зрителям запомнился поцелуй двух звезд. Также певицы записали совместную композицию — Me against the music — и выпустили клип.

Бритни Спирс 23 июня выступила в суде с обвинениями в адрес своего отца — Джеймса Спирса. По ее словам, уже 13 лет она находится под его полным опекунством и не может распоряжаться собственной жизнью. Ей запрещено выходить замуж, заводить детей, выбирать себе врачей и адвокатов.

Ранее Спирс поддержали Кристина Агилера, Джастин Тимберлейк и многие другие звезды.