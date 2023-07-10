Знаменитости 10 июля 2023, 21:21 Мадонна впервые после выписки из больницы обратилась к фанатам Певица Мадонна после выписки из больницы пообещала вернуться на сцену РИА «Новости»

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Певица Мадонна вышла на связь после попадания в реанимацию. В своих социальных сетях исполнительница обратилась к поклонникам и пообещала, что постарается как можно скорее вернуться на сцену. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

«Когда я очнулась в больнице, моей первой мыслью были мои дети», — отметила Мадонна.

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По ее словам, затем она подумала о своих поклонниках — тех, кто купил билеты на ее тур. Певица призналась, что не хочет разочаровывать слушателей и подводить команду, работавшую с ней над созданием концертной программы в течение последних нескольких месяцев.

«Я ненавижу кого-либо разочаровывать. Сейчас я сосредоточена на своем здоровье. Но уверяю, что вернусь к вам, как только смогу», — подчеркнула исполнительница.

Мадонна попала в реанимацию с бактериальной инфекцией в конце июня. Госпитализация сорвала намеченный на 15 июля старт мирового турне Celebration, посвященного 40-летию карьеры певицы. Позже ее выписали, однако ее состояние оставалось неважным — источники в окружении артистки сообщали, что она не вставала с постели.