Мадонна с детьми и своим партнером отправились в путешествие в Африку

Известно, что они преодолели примерно 15 тысяч километров. Они отправились из Лос-Анджелеса в Кению. По пути посетили Лондон и Малави. Также известно, что они делали остановку в Египте. В Кении они побывали в сафари.

Ранее бывший губернатор штата Калифорния, голливудский актер Арнольд Шварценеггер резко осудил штурм Капитолия сторонниками действующего лидера США Дональда Трампа.

По мнению Шварценеггера, люди, ворвавшиеся в здание Капитолия в минувшую среду, разбили не только стекла, но и идеи и принципы американской демократии, на которых стоит государство.

Также Михаил Ефремов усомнился в возможности продолжить актерскую карьеру после освобождения из колонии. Об этом сказано в его письме младшему сыну погибшего в аварии Сергея Захарова. Ефремов попросил у сына водителя — Валерия — прощения за смерть отца. Актер также попросил его принять соболезнования. В письме Ефремов рассказал, что сам потерял отца больше 20 лет назад, поэтому понимает чувства Валерия.