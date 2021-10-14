Мадонна рассказала об автобиографичном фильме

Певица Мадонна рассказала о работе над автобиографическим фильмом. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Rolling Stone.

Она рассказала, что это был очень сложный опыт. Кроме того, некоторые моменты из своей жизни ей пришлось пережить заново.

«Работа над сценарием была в чем-то похожа на психотерапию, поскольку мне пришлось вспомнить каждую деталь с детства до сегодняшнего дня», — пояснила знаменитость.

Также Мадонна заключила, что несмотря на все сложность, она прожила яркую и прекрасную жизнь.