Знаменитости 07 марта 2024, 12:09 Мадонна рассказала о беседе с Богом во время комы Певица Мадонна заявила, что в 2023 году провела четыре дня в коме из-за инфекции Europa Press Tv/Keystone Press Agency/globallookpress

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Американская певица Мадонна летом прошлого года впала в коматозное состояние на четыре дня из-за бактериальной инфекции. Придя в себя, первым ее словом стало — «нет», сообщило издание People.

«Уверена, что это Бог спрашивал у меня: „Хочешь пойти? Хочешь пойти со мной? Нет“», — заявила певица.

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Она также поделилась о разговоре со своим менеджером Гаем Осири, который навестил ее в больнице. На его вопрос о сроках возвращения к туру Мадонна, вынув из носа кислородную трубку, ответила: «Через два чертовых месяца!».

Она добавила, что иной раз запросы во вселенную исполняются.

Недавно Мадонна упала на сцене во время выступления в Сиэтле. Видеоролик с конфузом выложили в Сеть.