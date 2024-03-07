07 марта 2024, 12:09
Мадонна рассказала о беседе с Богом во время комы
Певица Мадонна заявила, что в 2023 году провела четыре дня в коме из-за инфекции
Американская певица Мадонна летом прошлого года впала в коматозное состояние на четыре дня из-за бактериальной инфекции. Придя в себя, первым ее словом стало — «нет», сообщило издание People.
«Уверена, что это Бог спрашивал у меня: „Хочешь пойти? Хочешь пойти со мной? Нет“», — заявила певица.
Реклама
Она также поделилась о разговоре со своим менеджером Гаем Осири, который навестил ее в больнице. На его вопрос о сроках возвращения к туру Мадонна, вынув из носа кислородную трубку, ответила: «Через два чертовых месяца!».
Она добавила, что иной раз запросы во вселенную исполняются.
Недавно Мадонна упала на сцене во время выступления в Сиэтле. Видеоролик с конфузом выложили в Сеть.
Болезни
Музыка
Реклама
Реклама