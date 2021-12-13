Мадонна прокомментировала извинения 50cent

Американская певица Мадонна ответила на оскорбления рэпера 50cent, который сравнил ее со Злой Ведьмой Востока из повести «Волшебник страны Оз». Об этом написала «Газета.ru».

На своей странице в Instagram артистка написала: «С опозданием — ответка 50cent на его фальшивые извинения! Я была занята, лучше поздно, чем никогда».

Певица назвала извинения рэпера чушью и неправдой. Она указала на его сексистское поведение и женоненавистничество.

«Ваше извинение — фальшивка, это чушь и неправда… Во-вторых, извинения недействительны, если вы не знаете, за что извиняетесь… Вы должны извиниться за свое женоненавистничество, сексистское, эйджистское поведение и замечания», — заявила певица.

Ранее в Instagram Мадонна опубликовала несколько откровенных фото в нижнем белье. В соцсети артистка использует фильтр Pixar, чтобы выглядеть как персонаж из популярных фильмов Диснея. На одном из снимков певица залезла под кровать, оставив видимыми только ноги.

50cent посмеялся над этой фотографией, но позже попросил прощение перед артисткой в своем Twitter, написав, что не хотел оскорблять ее.