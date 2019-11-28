Мадонна отменила три концерта из-за сильной боли

Сильная боль и требование врачей заставили Мадонну отменить три концерта гастрольного тура Madame X. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.

Певица извинилась перед своими поклонниками за то, что они не смогут ее выступлений. По словам исполнительницы, отказ от концертов она воспринимает как наказание.

«Но боль, которую я испытываю, такая сильная, что мне нужно отдохнуть и послушаться советов врачей, чтобы я могла вернуться в строй еще более сильной и бодрой и продолжить свои концерты Madame X», — говорится в сообщении певицы.

На официальном сайте Мадонны говорится, что отменены концерты 30 ноября, 1 и 2 декабря в Бостоне. Переносить на другие даты их не будут, так как гастрольный график по остальным дням уже утвердили. Организаторы вернут деньги за купленные зрителями билеты.