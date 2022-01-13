Machine Gun Kelly сделал предложение руки и сердца Меган Фокс

Актриса и фотомодель Меган Фокс объявила о помолвке с музыкантом Machine Gun Kelly. Романтический ролик с места событий звезда франшизы «Трансформеры» выложила на свою страницу в Instagram. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Полтора года спустя, пройдя вместе через ад и посмеявшись больше, чем я когда-либо могла себе представить, он попросил меня выйти за него замуж. И точно так же, как в каждой жизни до этой, и как в каждой жизни, которая последует за ней, я сказала „да“», — написала Фокс под видео.

Для романтического события рэпер выбрал то место, где состоялось знакомство с Меган, а также лично разработал дизайн помолвочного кольца. Украшение состоит из драгоценных камней, самыми крупными из которых являются бриллиант и изумруд.

Ранее Фокс и ее партнер снялись в откровенной фотосессии для GQ. На фото Меган полностью без одежды. На ней только портупея и браслеты на бедре. Рэпер одет в длинный пиджак и высокие кожаные сапоги, во рту он держит сигарету.