Мачеха-трансгендер Кардашьян захотела стать вице-президентом при Канье Уэсте

Дженнер уже обратилась к Уэсту с предложением рассмотреть ее кандидатуру. Она пока не уточнила, согласился ли рэпер.

Пользователи Twitter вспомнили сатирический эпизод мультсериала «Южный парк», в котором Дженнер заняла эту должность при мистере Гаррисоне, который возглавил государство. Они предположили, что мультсериал может заменить «Симпсонов» по предсказаниям будущего.

Создатели «Южного парка» впервые показали Дженнер в эпизоде «Потрясающая и Храбрая». Это первая серия 19-го сезона, которую показали на экранах в сентябре 2015 года.

Рэпер Канье Уэст подал заявку на участие в выборах президента США. Музыкант заплатил регистрационный взнос в 35 тысяч долларов. Он выдвигается от комитета «Канье-2020». В качестве партии в нем указана аббревиатура BDY. По словам артиста, она расшифровывается «День рождения».

О мотивах действий звезды гадают во всем мире. Дипломат и политолог Виктор Мизин считает, что шансов на победу у него по нулям. Он не понимает, почему демократы не выбрали вместо Уэста «какого-то симпатичного молодого демократического, хорошо говорящего губернатора».

А президент США Дональд Трамп уверен, что рэпер легко отберет голоса чернокожих американцев у другого кандидата Джо Байдена.