Знаменитости 20 марта 2024, 04:28 Лысая и топлес. Звезда «Универа» показала экстравагантные фото Актриса из «Универа» Рудова показала фото, где она лысая и полуобнаженная РИА «Новости»

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Известная российская актриса Наталья Рудова опубликовала в своем Telegram-канале кадры необычной фотосессии. На фотографиях она предстала лысой и топлес.

Это черно-белые фотографии. На одной из них Рудова представлена в профиль и с обнаженной грудью. Звезда «Универа» в широких джинсах позирует, прикрывая грудь руками.

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Актриса подписала фотосессию одним словом «Dune» с сердечком, тоже черным. Поклонники оценили креативность и артистизм Рудовой.

В октябре прошлого года Наталья Рудова заявила, что не планирует развивать музыкальную карьеру. Человек должен заниматься те, чем он должен заниматься, в чем он действительно хорош, сказала актриса.