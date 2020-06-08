«Лужа крови, гости сбежались»: солист «Иванушек» рассказал, что чуть не погиб в день своего рождения

Андреев пригласил в 2001 году на торжество по-поводу дня рождения своего соседа. Тот взял с собой приятеля, с которым у певца случился конфликт. Начал драка: охранник так ударил Андреева, что он упал и ударился затылком об асфальт.

«Я очнулся через какое-то время: лужа крови, гости сбежались. <…> Было больно, конечно», — рассказал артист.

Его отвезли в больницу. Врачи нашли у него внутреннюю гематому. Вопрос пытались решить лекарствами, но Андрееву становилось все хуже. В результате он попал на операционный стол, где ему сделали трепанацию. 20 лет назад ту операцию делали путем вскрывания черепной коробки. Сейчас медики используют зонд.После этого случая у него от мерцающего света могут быть эпилептические припадки.

В рамках этой же программы Андреев признался, что у него был роман с певицей Жанной Фриске. Она хотела семью, а он не мог позвать свою возлюбленную в жены из-за их напряженного гастрольного графика.