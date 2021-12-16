«Лузгают TikTok». Собчак написала о множестве глупых и необразованных людей в России

Телеведущая Ксения Собчак сочла, что в России очень много глупых и необразованных людей. Пост с размышлениями на эту тему она разместила у себя в профиле в Instagram.

В своей новой публикации Собчак написала, что интеллект всегда был прерогативой элиты и со сменой эпох этот факт не изменился. Элита, по ее мнению, всегда тянулась к образованию и знаниям. И если раньше это были книги, то сейчас информацию можно получать из множества источников, но делают это все равно далеко не все. Те же, кто стремится обучиться новому, зарабатывают на этом большие деньги, в том числе делая новый контент.

«Очень много людей, к сожалению, глупых и необразованных. Это не моя оценка — это просто факт. Так было во все времена. Просто раньше был не TikTok, а они сидели семечки лузгали. Сейчас лузгают TikTok», — провела параллель ведущая.

В комментариях читатели блога в основном поддержали Собчак. Свой пост журналистка приурочила к выходу нового интервью на своем YouTube-канале, посвященном «инфоцыганам».