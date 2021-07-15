Лунгина шокировала смерть Мамонова

Режиссер Павел Лунгин узнал о смерти актера, музыканта, основателя «Звуков Му» Петра Мамонова от «360». Произошедшее шокировало его.

«Умер все-таки? О боже мой. Я вчера говорил с его женой. Дайте мне пережить это», — сказал Лунгин.

Мамонова и Лунгина связывали долгие приятельские отношения. Актер сыграл в фильме «Остров», который снял Лунгин. За свою роль он получил приз XIV Фестиваля российского кино в городе Онфлер.

Мамонов скончался после долгой борьбы с коронавирусом 15 июля. Первые признаки заболевания он ощутил на даче, сначала жена пыталась вылечить его самостоятельно. Но когда поняла, что супругу становится хуже, вызвала скорую. Мамонова госпитализировали в больницу в Коммунарке, его состояние оценивалось как тяжелое. Исполнителя подключили к ИВЛ, ввели в кому, из которой он не смог выйти.