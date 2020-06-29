Лукерья Ильяшенко рассказала о постельных сценах в «Сладкой жизни»

По словам актрисы, она соглашается на постельные сцены, когда в сценарии есть потенциал раскачать своего героя настолько, чтобы там кроме постельной сцены была бы сильная актерская игра.

Она добавила, что не боится осуждения со стороны общественности, как это было с Кристиной Асмус после фильма «Текст».

«Мы это сделали сильно раньше Кристины Асмус, и со всем осуждением, которое могло быть, я уже столкнулась. Нет, дальше я ничего не боюсь», — напомнила Ильяшенко.

По словам артистки, ее супруг совершенно спокойно относится к постельным сценам с ее участием.

«Чья бы корова мычала: он главред журнала Maxim, сам постоянно снимает голых баб», — обратила внимание актриса.