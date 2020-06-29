Актриса призналась, что по жизненной философии ее героиня Лера ей совершенно не близка.

«Я очень свободолюбивый человек, для меня зависеть от кого-то — тяжелое бремя», — обратила внимание Ильяшенко.

По ее словам, она не смогла бы ни у кого взять какие-то деньги, поскольку чувствовала бы себя обязанной, а этого она не любит. По мнению Лукерьи, «Сладкая жизнь» — это история про того, как человек хочет стать счастливым.

«Каждый исхитряется, как может, для того чтобы достичь счастья. Счастья в своем понимании», — добавила она.