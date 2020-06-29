29 июня 2020, 12:12
Лукерья Ильяшенко: для меня зависеть от кого-то — тяжелое бремя
Звезда сериала «Сладкая жизнь» Лукерья Ильяшенко рассказала RT, близок ли ей тот образ жизни, который ведут герои фильма.
Актриса призналась, что по жизненной философии ее героиня Лера ей совершенно не близка.
«Я очень свободолюбивый человек, для меня зависеть от кого-то — тяжелое бремя», — обратила внимание Ильяшенко.
По ее словам, она не смогла бы ни у кого взять какие-то деньги, поскольку чувствовала бы себя обязанной, а этого она не любит. По мнению Лукерьи, «Сладкая жизнь» — это история про того, как человек хочет стать счастливым.
«Каждый исхитряется, как может, для того чтобы достичь счастья. Счастья в своем понимании», — добавила она.