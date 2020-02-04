Лука Сафронов показал фотосессию-пародию на инстадив

Сын Никаса Сафронова музыкант и пианист Лука Сафронов-Затравкин во время отдыха в Африке провел фотосессию-пародию на типичные снимки инстадив. Фото с абсолютно рафинированным body positivity и щепоткой самоиронии получились невероятно позитивными и вдохновляющими.

На них он нежно обнимает пальмы, наслаждается прекрасными видами, теплой морской водой и фруктами. А также берет солнце в «сердечко» из пальцев.

«Эй, Instagram, закупай побольше новых серверов! Мои фотографии занимают ОЧЕНЬ МНОГО МЕСТА! Выложить ли „вторую часть“ „фотосессии“?» — спросил под фотографиями Лука.

Многие отнеслись к идее с восторгом и захотели увидеть продолжение фотосессии.

«Да-да, выложить вторую часть! Фотографии очуменные! Лучшее, что я видела за этот день», — делятся впечатлениями подписчики музыканта.

«Очень приятные фото, везде красивый пейзаж и позитив. А еще добрые глаза. Я за вас руками и ногами!», — написал другой пользователь.