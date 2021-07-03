«Лухари лайф». Моргенштерн оказался под капельницей в медовый месяц

Рэпер Моргенштерн во время медового месяца в Турции совсем не берег свое здоровье и в итоге оказался под капельницей. Артист назвал это уроком судьбы и заявил, что после этого уже несколько дней не пьет и не курит. Но зарекаться не стал.

Рэпер поделился с подписчиками новостями из Турции, где отдыхает вместе с невестой. Он признался, что ему так хорошо, что он даже не хочет тратить время на смартфон. По словам Моргенштерна, медовый месяц уже подарил ему столько счастья и эмоций, сколько не было за всю жизнь.

Музыкант выложил несколько фотографий в Instagram. На одном из снимков Моргенштерн лежит в номере отеля под капельницей.

«Закончилось все, как всегда, капельницей. Но я зашарил, что это урок судьбы, что я могу так же и даже сильнее кайфовать без допингов. Итог: пятый день не пью, не курю, и даже не хочется. Посмотрим, на сколько на этот раз», — написал артист.

Моргенштерн отдельно похвалил пятизвездочный отель Lujo.

«Семья теперь знает, что такое „лухари лайф“. Тут даже есть арена для щенков и свой ЦУМ», — добавил он.

В прошлом месяце девушка Моргенштерна сделала ему предложение.