Речь в передаче зашла о погружении российского аппарата «Витязь» на дно Марианской впадины. Видео ранее выложил телеканал «Звезда».

«Как выглядит глубоководный аппарат „Витязь“? Это Алексей Панин, актер, в кольчуге, скафандре и с рулеткой, которого отправляют на исследование впадины. Потому что этот человек лучше всех в нашей стране знает, что такое дно», — заявил телеведущий.

Заодно Ургант поддел продюсера и супруга Валерии Иосифа Пригожина.

В последнее время Панин часто попадал в неприятные ситуации и скандалы. Так на церемонии прощания с актером Михаилом Кокшеновым Панин якобы сделал грубое замечание в адрес покойного, после чего его попросили покинуть церемонию. Актер заявил СМИ, что это ложь.