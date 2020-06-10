10 июня 2020, 03:46
«Лучше всех знает, что такое дно» — Ургант об Алексее Панине
Россйский телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала посмеялся нал актером Алексеем Паниным. Ведущий уверен, что Панин «лучше всех в нашей стране знает, что такое дно».
Речь в передаче зашла о погружении российского аппарата «Витязь» на дно Марианской впадины. Видео ранее выложил телеканал «Звезда».
«Как выглядит глубоководный аппарат „Витязь“? Это Алексей Панин, актер, в кольчуге, скафандре и с рулеткой, которого отправляют на исследование впадины. Потому что этот человек лучше всех в нашей стране знает, что такое дно», — заявил телеведущий.
Заодно Ургант поддел продюсера и супруга Валерии Иосифа Пригожина.
В последнее время Панин часто попадал в неприятные ситуации и скандалы. Так на церемонии прощания с актером Михаилом Кокшеновым Панин якобы сделал грубое замечание в адрес покойного, после чего его попросили покинуть церемонию. Актер заявил СМИ, что это ложь.