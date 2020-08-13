«Лучше просто помолиться». Дочь рассказала о крайне тяжелом состоянии Легкоступовой
«Моя мама Легкоступова Валентина в больнице в крайне тяжелом состоянии и в коме. Не надо лишний раз отвлекать врачей звонками о ее самочувствии, лучше просто помолиться», — написала она на своей странице в Instagram.
Она подтвердила, что действительно 6 августа отвезла свою маму вместе с ее супругом Юрием Фирсовым в наркологическую клинику. По словам Бриль, раньше родители не злоупотребляли алкоголем, поэтому она и забила тревогу.
Дочь также рассказала, что проломленной головы, о которой писали СМИ, у певицы не было, как и ссадин на лице. Женщине стало плохо спустя сутки после госпитализации, отметила Бриль.
О том, кто виноват и как такое могло произойти, дочь не берется судить. Она уверена, что во всем разберется Следственный комитет.
О том, что певица и исполнительница хита «Ягода-малина» оказалась в реанимации, стало известно 11 августа.