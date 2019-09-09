«Лучше просто петь, чем говорить». Канделаки рассмешила речь Катамадзе о любви к россиянам

Тина Канделаки отреагировала на слова грузинской певицы Нино Катамадзе о любви к россиянам. Свое отношение к ее заявлению телеведущая высказала в личном Telegram-канале.

«К сожалению, Нино отказалась от того, чтобы сеять любовь и мирить людей, и предпочла быть пешкой на шахматной доске», — написала телеведущая.

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Она отметила, что лично знакома с десятками артистов из России, Грузии и Украины, для которых наибольшую важность имеют не деньги, а «искреннее расположение публики». Они никак не связывают свое творчество с политикой, так как понимают, что оно «должно объединять, а не разъединять людей».

Ранее сообщалось, что Нино Катамадзе отменила свой концерт в Москве, который должен был состоятся в марте 2020 года. Причиной послужило обострение отношений между Россией и Грузией — таким способом певица выразила поддержку протестующим своей страны.

Несмотря на это, в о время интервью на украинском телеканале «1+1» певица заявила о том, что все равно любит своих российских слушателей.

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«Очевидно, что музыкальный рынок для артистов из Грузии и Украины находится в России. Так что плевать в колодец, из которого пьёшь крайне недальновидно», — написала Канделаки.

Она также выразила надежду на то, что политические отношения между двумя странами в скором времени нормализуются.

«Громкие политические заявления еще аукнутся многим артистам, так что иногда лучше просто петь, чем говорить», — подчеркнула телеведущая.

Массовые уличные акции протестов начались в Тбилиси 20 июня. Митингующие призывали запретить российским делегатам участвовать в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В результате захвата здания парламента, в котором находились представители России, пострадали 240 человек.