Знаменитости 13 августа 2023, 10:46 «Лучше этого не видеть». Пенкин охарактеризовал российскую эстраду двумя жесткими словами Певец Пенкин: российская эстрада напоминает бал лицемеров РИА «Новости»

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Певец Сергей Пенкин в интервью «Московскому комсомольцу» охарактеризовал современную российскую эстраду как «бал лицемеров». Он пояснил, что именно поэтому редко появляется на светских раутах наравне с другими звездами.

«Бал лицемеров мне не нужен. Лучше не видеть ничего этого, чем льстить», — заявил певец.

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По его мнению, в России у многих вместе с популярностью и деньгами сразу «вырастает корона», однако в итоге жизнь все равно заставляет «быть нормальным человеком». Пенкин признался, что ему «противно видеть эти понты».

Сам он старается говорить только правду и не обманывать ни других, ни себя.

Певец добавил также, что не смотрит телевизор из-за того, что там «много негатива» и бездарные комедии, а ему хочется позитива. Как и другим — поэтому они приходят на его концерты как на «музыкальную терапию».

Сергей Пенкин сообщил, что его гастрольный график расписан на месяцы вперед. В свободное от концертов время знаменитость ведет преподавательскую деятельность.