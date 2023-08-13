13 августа 2023, 10:46
«Лучше этого не видеть». Пенкин охарактеризовал российскую эстраду двумя жесткими словами
Певец Пенкин: российская эстрада напоминает бал лицемеров
Певец Сергей Пенкин в интервью «Московскому комсомольцу» охарактеризовал современную российскую эстраду как «бал лицемеров». Он пояснил, что именно поэтому редко появляется на светских раутах наравне с другими звездами.
«Бал лицемеров мне не нужен. Лучше не видеть ничего этого, чем льстить», — заявил певец.
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По его мнению, в России у многих вместе с популярностью и деньгами сразу «вырастает корона», однако в итоге жизнь все равно заставляет «быть нормальным человеком». Пенкин признался, что ему «противно видеть эти понты».
Сам он старается говорить только правду и не обманывать ни других, ни себя.
Певец добавил также, что не смотрит телевизор из-за того, что там «много негатива» и бездарные комедии, а ему хочется позитива. Как и другим — поэтому они приходят на его концерты как на «музыкальную терапию».
Сергей Пенкин сообщил, что его гастрольный график расписан на месяцы вперед. В свободное от концертов время знаменитость ведет преподавательскую деятельность.
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