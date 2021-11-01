Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России в разговоре с «Газетой.ru» прокомментировал решение многих отечественных звезд шоу-бизнеса отправиться за границу на длинные выходные. По его мнению, они подают плохо пример остальным и рискуют своим здоровьем.

«Лучше бы звезды полетели в Сибирь, где уже устанавливается зима, — это более полезно для их здоровья и подаст хороший пример. Там уже меньше заболевающих коронавирусом, меньше туристов и это полезнее для закалки», — сказал депутат.

Он добавил, что во многих странах ситуация с заболеваемостью коронавирусом не самая благоприятная.

«Полетели в основном туда, где еще более небезопасно — в Египет, Турцию. Это безрассудство и негативный пример, которому нельзя следовать. Давайте оставим это их личной проблемой — то, что они рискуют своим здоровьем», — сказал Онищенко.

Из блогов российских звезд понятно, что многие из них решили провести за границей длинные выходные. О поездках за рубеж сообщили Ксения Собчак, Юлия Барановская, Яна Рудковская и другие.