Российский пианист-виртуоз Денис Мацуев в интервью «360» поделился мнением о важности вакцинации в борьбе с коронавирусом. Он уверен, что это поможет быстрее вернуться к нормальной жизни и наслаждаться другой вакциной — настоящей музыкой.

«Конечно, вакцина — это очень важная история. Почему открылась Европа? Потому что большая часть людей получили эту спасительную вакцину. И мы видим, что и залы открываются, и музеи открываются, и у них появляется какая-то нормальная жизнь», — сказал музыкант.

Он добавил, что музыкальная индустрия в мире продолжает переживать беспрецедентный кризис: либо страны закрываются, либо туры отменяются и переносятся.

«Европа открылась только в мае, примерно год с чем-то они вообще сидели без концертов. Мы, в отличие от Европы или США, не закрывались. Локдаун был только первые несколько месяцев. Это очень важно, потому что для любого артиста, как и для публики, потеря концертов — это потеря кислорода», — сказал он.

По его мнению, ни один онлайн-концерт не заменит живой. Он выразил надежду, что «эти тревожные времена» когда-нибудь закончатся. Поэтому вакцина важна. Также Мацуев рассказал еще об одной терапии, которая не менее важна, чем медицинский препарат.

«А лучшая вакцина — это настоящая музыка. Это терапия, необходимая для любого человека в любой точке Земли», — сказал он в интервью «360».