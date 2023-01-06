Знаменитости 06 января 2023, 03:43 «Лучшая из всех». Иностранцы пришли в восторг от выступления российской фигуристки Валиевой в образе Уэнсдей Фигуристка Валиева в образе Уэнсдей покорила читателей Marca YouTube

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Читателей испанской газеты Marca восхитил показательный номер фигуристки Камилы Валиевой. Россиянка вышла на лед в образе главной героини популярного сериала «Уэнсдей» от Netflix.

Журналисты Marca опубликовали в Сети видео выступления Валиевой, которое сняли в конце декабря 2022 года. За пару часов запись посмотрели несколько сотен тысяч раз. Она набрала 20 тысяч лайков.

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«Катание Валиевой стало вирусным», — написали журналисты под кадрами.

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«Ее талант впечатляет. А самое главное, что у фигуристки есть что-то, что выделяет ее на фоне других» — отметил один из пользователей Сети.

«Лучшая из всех, кого я когда-либо видел в этом виде спорта», — поделился мнением другой комментатор.

«Российские спортсмены превосходны в каждой из дисциплин. Они ни в чем не виноваты!» — подчеркнули подписчики.

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева ранее рассказала, чем бы хотела заниматься после окончания спортивной карьеры. По словам фигуристки, она планирует создать свое шоу и стать ведущей, писала газета «Петербургский дневник».