ЛСП удалит песню «Номера» из Сети из-за случаев суицида

Белорусский рэп-исполнитель Олег Савченко, который известен как ЛСП, удалит их всех стриминговых сервисов песню «Номера». Такое решение музыкант принял из-за случаев суицида под этот трек.

Об этом сообщил менеджер группы Дмитрий Магадов в своем Twitter.

«Как ни грустно об этом говорить, мы приняли решение удалить трек „Номера“ со всех площадок», — сказано в твите.

Песню станут удалять со всех площадок уже с понедельника, 20 сентября. Сейчас этот трек является одним из самых популярных в профиле ЛСП на «Яндекс.Музыке» и в Apple Music. при этом в Spotify песня оказалась на первом месте по популярности среди остальных треков ЛСП.

Ранее «Номера» исчезли из поиска в TikTok. Если кто-то пытается найти эту композицию, то социальная сеть направляет пользователей на страницу с телефоном доверия, а также предлагает обратиться к психотерапевту за помощью. Такое нововведение ввели в TikTok после того, как россиянка покончила с собой под этот трек в прямом эфире. При этом социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала его еще в 2018 году — из-за призывов к суициду, которые содержались в тексте. Решение удалить трек со всех площадок музыканты приняли самостоятельно.