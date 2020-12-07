Мошенники обманули Лозу

Певец Юрий Лоза попался на удочку мошенников, когда искал в аренду жилье в Крыму. Музыкант перевел злоумышленникам 11 тысяч рублей, а затем обратился за помощью в полицию.

«Накануне, 6 декабря, было возбуждено уголовное дело по статье „Мошенничество“, злоумышленник пока не пойман», — привело РИА «Новости» слова источника в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, Лоза написал заявление о мошенничестве еще в сентябре. Исполнитель рассказал, что нашел в Сети объявление об аренде квартиры в Керчи. Лозу уговорили перевести деньги за жилье сразу за банковский счет.

В итоге певец отправил 11 тысяч рублей и остался не только без денег, но и без обещанной квартиры. Автор объявления об аренде просто перестал выходить на связь. Сейчас в ситуации продолжают разбираться правоохранители.

Ранее СМИ сообщили, что Лоза подал в суд на лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова. Иск музыкант подал «о защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам». Сам певец подтвердил эту информацию, но не стал раскрывать никаких деталей.