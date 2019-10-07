«Ложь от начала и до конца»: Люк Бессон отверг обвинения в изнасиловании

Режиссер Люк Бессон назвал ложью обвинения актрисы и манекенщицы Сэнд Ван Рой о сексуальном насилии с его стороны. Француз заявил, что никогда не принуждал женщин к чему-либо силой.

Бессон в беседе с телеканалом BFMTV подчеркнул, что «ни физически, ни морально» не заставлял представительниц слабого пола поступать против их воли.

Дело об изнасиловании против Люка Бессона возобновили в Париже Подробнее

«Это дело — ложь от начала и до конца. <…> Я никогда в своей жизни не насиловал женщин», — подчеркнул французский режиссер.

Он добавил, что никогда не поднимал на женщин руку, не угрожал им и не подмешивал наркотики.

Свои отношения с подавшей на него в суд актрисой Люк Бессон отрицать не стал. Пара была вместе около двух лет.

Несколькими днями ранее парижский судебный следователь возобновил расследование по делу об изнасиловании в отношении кинорежиссера. Санд Ван Рой обратилась с иском против Бессона в суд еще в мае 2018 года. 27-летняя женщина уверяла, что режиссер изнасиловал ее четырежды за два года. О случившемся она сразу никому не рассказала, поскольку опасалась за карьеру.

Аналогичные обвинения против Бессона выдвинули еще восемь женщин.