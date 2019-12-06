Лоза защитил россиян от оскорблений лидера «Ногу свело!»

Покровский читал комментарии россиян в соцсетях и заметил, что бывшие земляки талантливые и остроумные. Только с этим высказыванием лидера группы согласился Лоза. А вот слова о деградации граждан РФ он назвал спорным вопросом.

Лидер «Ногу свело!» посетовал на «деградацию российской нации» Подробнее

Лозу возмутило, что Покровский посчитал только россиян деградирующей нацией, но при этом не упомянул европейцев.

«Раньше на Западе была музыка, а сейчас — рэп. Раньше пели, теперь — говорят. Разве это не деградация? Раньше Голливуд снимал красивые фильмы, а сейчас — блокбастеры про трансформеров, в основе которых — комиксы», — отметил Лоза.

Кроме того, вся мировая литература сократилась до комиксов. Теперь люди читают такие книги, в которых отдельные части можно прочитать за одну поездку в метро. А некоторые посты в соцсетях многие не способны дочитать до конца из-за большого количества букв.

Лоза предложил обратить внимание и на американцев. В США граждане тоже читают вместо литературы комиксы.

Помимо этого Россия не лидирует в мире по пьянству. По словам музыканта, британцы, немцы и шведы покупают не меньше алкоголя.

«Посмотрите, как финны квасят! Так в чем наша деградация?» — недоумевает Лоза.

Собеседник агентства ответил Покровскому и на слова о «тяжелых опытах», которые ставили в России над жителями.

«А над другими нациями не ставили что ли? Над всеми ставили! Скажите, над кем их не ставили! Химтрейлы над всеми странами сейчас летают, и над США, в том числе, распыляя химикаты, которые провоцируют бесплодие и способствует отупению народов», — объяснил свою точку зрения Лоза.

По его мнению, Россия отличалась от других государств только железным занавесом. Поэтому Покровский сейчас специально унижает россиян перед американцами, считает композитор.