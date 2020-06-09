09 июня 2020, 20:38
Лоза высказал мнение о наказании Ефремова
Певец и музыкант Юрий Лоза считает, что Михаил Ефремов должен быть наказан по закону за ДТП в центре Москвы. Об этом сообщило ИА НСН.
По словам Лозы, «есть закон, этот закон должен применяться ко всем одинаково, если мы хотим жить в правовом обществе» и «если по закону он нарушил и ему полагается определенное наказание, то ему нужно его понести».
«Иначе, как мы будем строить правовое общество, если у нас будут любимчики и нелюбимчики», — заключил Лоза.