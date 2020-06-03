Лоза резко ответил Киркорову, который назвал его бесполезным

По его словам, Киркоров «просто придуривается, чтобы популяризировать себя». Также Лоза добавил, что «аппендицит — это болезнь, а не орган», «так называется воспаление отростка слепой кишки — аппендикса».

«Без аппендикса жить достаточно проблематично. Этот орган — часть иммунной системы человека, он — накопитель полезных бактерий, отвечает за восстановление микрофлоры», — ответил Лоза.