03 июня 2020, 14:03
Лоза резко ответил Киркорову, который назвал его бесполезным
Исполнитель Юрий Лоза прокомментировал высказывание Филиппа Киркорова, который в программе на СТС назвал его «никому не нужным аппендицитом». Об этом сообщил сайт «Газета.ru».
По его словам, Киркоров «просто придуривается, чтобы популяризировать себя». Также Лоза добавил, что «аппендицит — это болезнь, а не орган», «так называется воспаление отростка слепой кишки — аппендикса».
«Без аппендикса жить достаточно проблематично. Этот орган — часть иммунной системы человека, он — накопитель полезных бактерий, отвечает за восстановление микрофлоры», — ответил Лоза.