Лоза рассказал о финансовых проблемах артистов из-за коронавируса

По данным сайта «Утро.ру», артист пояснил, что сейчас невыгодно проводить концерты из-за ограничений на количество зрителей. Также Лоза пожаловался, что все лето был без работы.

«Если я еще могу провести концерт и как-то свести концы с концами, то простому музыканту не хватает одного сольника в месяц», — заключил он.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин выразил мнение, что из-за ограничений по коронавирусу индустрия развлечений потеряет до 50% участников.

Он уточнил, что рынок развлечений пострадал особенно сильно. Именно с этим будет связан уход многих из этой сферы. Пригожин признался, что в случае введения самоизоляции во второй раз ему придется уволить многих сотрудников.

«Сейчас если история с карантином повторится еще на шесть месяцев, то придется всех распустить практически, и все», — пожаловался он.