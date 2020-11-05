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    05 ноября 2020, 20:23

    Лоза раскритиковал Алсу за желание сделать из дочери певицу

    Алена Макаренко

    Певица Алсу, которая зарегистрировала сценическое имя 12-летней дочери Микеллы в четырех разных вариантах, поступила неправильно. Так считает музыкант Юрий Лоза, его слова привела «Вечерняя Москва».
    Лоза раскритиковал Алсу за желание сделать из дочери певицу

    В подростковом возрасте ломается голос, об этом стоит думать в первую очередь. Поэтому неизвестно, каким он будет во взрослой жизни.

    «У женщин голос меняется с детского на взрослый в менее заметной форме, но все же меняется. Он может перейти в тенор, может — в баритон», — объяснил Лоза.

    Нельзя заранее придумывать глобальные карьерные планы по отношению к ребенку и программировать его на небывалый успех, уверен музыкант. А то родители могут выбрать путь, который не подойдет ребенку. Подобный шаг — большая ошибка, это относится ко «всем детям, а не только к отпрыскам певцов».

    Любого ребенка можно запрограммировать на становление звездой. Однако спустя время его голос сломается и он превратится в «недопевца, недоартиста, непонятно кого». И поэтому потом всю жизнь посвятит не своему делу, отметил сайт News.ru.

    Если взрослые скажут несовершеннолетнему, что «он великий эстрадный артист, и пускай он в это поверит», жизнь ребенка разобьется вдребезги. К 15-16 годам он сам найдет дело всей своей жизни.