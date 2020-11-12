Лоза прокомментировал жалобу Сюткина на невысокую пенсию
Он считает ожидания Сюткина завышенными. Сам Лоза рассказал, что ему пенсии хватает. При этом он уточнил, что на дорогие покупки никакой пенсии не хватит.
«Если я не собираюсь приобретать апартаменты в центре, мне хватит пенсии», — заявил Лоза.
Ранее музыкант Сергей Шнуров написал новое стихотворение, посвященное певцу Юрию Лозе и тому, что исполнитель получил грамоту и благодарность от Владимира Путина.
В своем стихотворении Шнуров выразил мнение, что единственное «достижение» Лозы в том, что тот вечно все комментирует и озвучивает мнение по любому вопросу.
Юрий Лоза заявил, что не собирается никак реагировать на выпад Шнурова, но при этом весьма развернуто раскритиковал его и как поэта, и как музыканта.
Сам Лоза поблагодарил президента Владимира Путина за объявленную благодарность. Однако музыкант отметил, что с большей радостью получил бы звание заслуженного артиста. Музыкант рассказал, что уже год как у него лежат подготовленные документы на звание «Заслуженный артист».