Лоза предложил ввести цензуру для эстрады после выступления Королевой в желто-синем наряде | 360°

Все новости

Мир

12 октября 2022, 15:10

Законопроект о совмещении ведения бизнеса и военной службы внесут в Госдуму

Мир

12 октября 2022, 15:09

Европа решила выкачать углеводороды из Африки — МИД

Реклама

Спецоперация

12 октября 2022, 15:09

Российские военные не дали боевикам ВСУ прорваться в Херсонскую область

Эксклюзив

12 октября 2022, 15:08

«Мне есть, кого защищать». Мобилизованный житель Химок поделился взглядом на участие в СВО

Подмосковье

12 октября 2022, 15:05

Фермер из Раменского получил землю под ангар и посев злаковых культур

Подмосковье

12 октября 2022, 15:02

Свыше 10 молодых ученых из Подмосковья получат губернаторские премии в этом году

Подмосковье

12 октября 2022, 15:01

Шоколадная фабрика «Победа» нарастит производство в Подмосковье

Общество

12 октября 2022, 14:55

Российским студентам объяснили, как получить отсрочку от мобилизации по месту временного пребывания

Важное

12 октября 2022, 14:45

Путин назвал разрушением мировой экономики введение потолка цен на нефть

Знаменитости

12 октября 2022, 15:12

Лоза предложил ввести цензуру для эстрады после выступления Королевой в желто-синем наряде

Читать 360tv в

Российский певец, композитор Юрий Лоза заявил, что в России следует ввести цензуру на выступления артистов. В качестве провокационного выступления он привел в пример Наташу Королеву, которая надела желто-синий наряд во время концерта в Москве. Об этом сообщил «Пятый канал».

В разговоре с журналистами музыкант отметил, что в Британии власти давно проверяют тексты песен исполнителей. Он посоветовал не относиться к деталям, которые на первый взгляд ничего не значат, лояльно, сообщило ИА Nation News.

Реклама

«Попробуйте сейчас выйти в Киеве, отработайте концерт с российской символикой. Прибьют. Просто могут убить. Но почему мы должны относиться к этому лояльно?» — добавил Лоза.

Реклама

Ранее певица Наташа Королева спела композицию «Желтые тюльпаны» на фоне желтых цветов, облачившись в ярко-синее платье. 

Юрий Лоза

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама