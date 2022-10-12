Лоза предложил ввести цензуру для эстрады после выступления Королевой в желто-синем наряде | 360°

Знаменитости 12 октября 2022, 15:12 Поделиться Telegram

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Viber Лоза предложил ввести цензуру для эстрады после выступления Королевой в желто-синем наряде

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Российский певец, композитор Юрий Лоза заявил, что в России следует ввести цензуру на выступления артистов. В качестве провокационного выступления он привел в пример Наташу Королеву, которая надела желто-синий наряд во время концерта в Москве. Об этом сообщил «Пятый канал».

В разговоре с журналистами музыкант отметил, что в Британии власти давно проверяют тексты песен исполнителей. Он посоветовал не относиться к деталям, которые на первый взгляд ничего не значат, лояльно, сообщило ИА Nation News.

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«Попробуйте сейчас выйти в Киеве, отработайте концерт с российской символикой. Прибьют. Просто могут убить. Но почему мы должны относиться к этому лояльно?» — добавил Лоза.

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Ранее певица Наташа Королева спела композицию «Желтые тюльпаны» на фоне желтых цветов, облачившись в ярко-синее платье.

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