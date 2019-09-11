Лоза предложил бойкотировать концерты Билана при повторении пьянок

Певец Юрий Лоза осудил Диму Билана, выступившего пьяным в Самаре. Он предложил бойкотировать концерты Билана, если тот допустит подобное еще раз.

Как заявил Лоза в комментарии порталу Teleprogramma, Билан должен был понять, что не сможет выступать в таком состоянии, и не выходить на сцену. Певец подчеркнул, что артист должен уважать свою профессию.

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«Если он еще раз так оступится, то и наказание должно быть соответствующим. К примеру, можно просто бойкотировать концерты Билана», — заявил Лоза и заметил, что даже после извинений Билана у зрителей останется «осадочек».

Скандальный концерт Билана проходил на городском празднике в Самаре 8 сентября. Зрители заметили и сняли на видео «странное» поведение артиста. Тот издавал непонятные звуки, иногда забывал петь, а своими танцами буквально испугал публику.

Судя по постам в соцсетях, весь концерт самарцы гадали, что именно принял Дима Билан. На следующий день он записал видео с извинениями перед жителями города и признался, что перед концертом выпил с друзьями коньяк.