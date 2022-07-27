Лоза подобрал три поговорки на отказ Little Big от тура по России

Группа Little Big отменила туры по России. Певец Юрий Лоза в беседе с «360» прокомментировал решение музыкантов тремя народными пословицами.

По его словам, группа никогда не была русской. В качестве аргумента он указал на английский текст песен, а также на иностранное название. Также он сказал, что жители РФ ничего не потеряют от отмены концертов Little Big в их стране.

«Баба с возу — кобыле легче. Есть такая поговорка в России», — подчеркнул он.

Также Лоза заявил, что население РФ уже показало группе свое отношение к ним.

«С глаз долой — из сердца вон», — добавил певец.

По его мнению, группу Little Big легко заменят другие российские музыканты.

«Свято место пусто не бывает — вот третья поговорка», — подытожил он.

В 2020 году группа Little Big представляла Россию на Евровидении. Тогда из-за пандемии соревнование проходило в онлайн-формате. Конкурсный клип музыкантов стал самым просматриваемым на канале Евровидения. Об этом сообщил RT.

При этом выпущенный примерно в то же время ролик на песню Hypnodancer набрал 12 миллионов просмотров всего за два дня. Причем отметка в один миллион была достигнута уже через три часа. Об этом также сообщил RT.