Лоза подобрал три поговорки на отказ Little Big от тура по России
Певец Лоза заявил, что жители РФ ничего не потеряют от отмены тура Little Big по России
Группа Little Big отменила туры по России. Певец Юрий Лоза в беседе с «360» прокомментировал решение музыкантов тремя народными пословицами.
По его словам, группа никогда не была русской. В качестве аргумента он указал на английский текст песен, а также на иностранное название. Также он сказал, что жители РФ ничего не потеряют от отмены концертов Little Big в их стране.
«Баба с возу — кобыле легче. Есть такая поговорка в России», — подчеркнул он.
Также Лоза заявил, что население РФ уже показало группе свое отношение к ним.
«С глаз долой — из сердца вон», — добавил певец.
По его мнению, группу Little Big легко заменят другие российские музыканты.
«Свято место пусто не бывает — вот третья поговорка», — подытожил он.
В 2020 году группа Little Big представляла Россию на Евровидении. Тогда из-за пандемии соревнование проходило в онлайн-формате. Конкурсный клип музыкантов стал самым просматриваемым на канале Евровидения. Об этом сообщил RT.
При этом выпущенный примерно в то же время ролик на песню Hypnodancer набрал 12 миллионов просмотров всего за два дня. Причем отметка в один миллион была достигнута уже через три часа. Об этом также сообщил RT.