Лоза отсудил у Первого канала 1 млн рублей за кавер на песню «Плот»

Певец Юрий Лоза решил отсудить у Первого канала пять миллионов рублей за кавер-версию его песни «Плот», которая прозвучала в шоу «Голос» в октябре 2020 года. Мосгорсуд обязал ответчика выплатить Лозе один миллион рублей.

«Суд удовлетворил требования истца частично: взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере один миллион рублей и судебные расходы, в остальной части отказать», — сообщила пресс-служба Московского городского суда.

Лоза подал иск на Первый канал в мае 2021 года. Он потребовал заблокировать выпуск «Голоса» с его песней в интернете и выплатить ему две компенсации: четыре миллиона рублей за нарушение авторских прав и еще миллион — за моральный вред.

Ранее адвокат Лозы заявил, что до этого никто из певцов не требовал от федеральных каналов блокировки контента за использование своей музыки в шоу. Выпуск «Голоса» с плохой, по мнению Лозы, версией «Плота» вышел в эфир Первого канала в октябре 2020 года. После этого его выложили в Сеть. Тогда Лоза сообщил о спланированной акции телеканала против него.